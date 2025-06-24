راحة 18 يوما للاعبي الأهلي قبل الاستعداد للموسم الجديد

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

قرر الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهى مشوار الأهلي في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرحلة المجموعات.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

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خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

إلى ذلك، حصد فريق الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وجاء إجمالي القيمة المالية التي حصل عليها الأهلي كالآتي:

9.5 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة.

1 مليون دولار نظير التعادل أمام إنتر ميامي.

1 مليون دولار نظير التعادل أمام بورتو.

ليصبح إجمالي مكافأة الأهلي من البطولة 11.5 مليون دولار.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

الأهلي كأس العالم للأندية
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