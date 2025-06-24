الشناوي لجماهير الأهلي: نعتذر لكم من قلوبنا.. والعلاقة بيننا ليست كرة قدم أبدا

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

تحية محمد الشناوي - جماهير الأهلي

قدم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي اعتذاره لجماهير ناديه عقب الإقصاء من دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية.

وكتب الشناوي عبر حسابه على إنستجرام: "نعتذر، كنا تمنى أن نسعدكم اليوم ونحقق الانتصار، نعتذر لكم من قلوبنا، أنتم دائما في ظهرنا في كل لحظة وكل مباراة".

وأضاف "العلاقة بيننا لم تكن مجرد كرة قدم أبدا، لدينا روح واحدة وقلب واحد وهدف واحد".

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وأنهى "نوعدكم أن هذه ليست النهاية بل بداية عهد جديد، وكل شيء سيكون أفضل وسنقاتل لنسعدكم لكي يبقى نسر الأهلي عاليا".

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

أما بورتو فسجل له كل من رودريجو مورا وويليام جوميز وسامو وأخيرا بيبي.

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