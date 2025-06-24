مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 يونيو.. الترجي ضد تشيلسي لحسم مجموعته بكأس العالم للأندية
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 11:00
كتب : FilGoal
يختتم الترجي مبارياته فجر يوم الأربعاء في دور المجموعات بمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.
وأيضا يواجه بنفيكا خصمه بايرن ميونيخ في الجولة ذاتها.
وفي المجموعة نفسها ضمن فلامنجو التأهل لدور الـ16 وسيواجه لوس أنجلوس الأمريكي.
كأس العالم للأندية
بنفيكا × بايرن ميونيخ.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة إم بي سي أكشن وDAZN.
أوكلاند سيتي × بوكا جونيورز.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على DAZN.
لوس أنجلوس × فلامنجو.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء وتذاع على DAZN.
الترجي × تشيلسي.. تقام المباراة في الساعة الرابعة فجر الأربعاء وتذاع على DAZN.
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