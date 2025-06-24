مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 08:11

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

يرى مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو أن لاعبي الفريق كافحوا أمام الأهلي حتى النهاية.

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

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وقال مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو بتصريحات صحفية عقب اللقاء: "بذل اللاعبون قصارى جهدهم حتى النهاية، أظهرنا روحا تنافسية ويمكنكم رؤية كيف أنهى اللاعبون مشوارهم على أرض الملعب".

وتابع "من المؤسف أننا لم نتأهل للمرحلة التالية، ولا أرى أن هذا هو الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي".

وشدد أنسيلمي "هدفنا أمام الأهلي كان الفوز، لكن في النهاية لم تكن النتيجة التي توقعناها".

وكشف مدرب بورتو عن سبب استقبال 4 أهداف "لكي نتمكن من الانتقالات الهجومية تفقد الكرة، وفي الأهداف الأولى فقدنا الكرة ولم نتراجع للخلف بالشكل الصحيح".

وواصل "نرى ما ينقصنا ونسعى لنبني فريقا جيدا، ونتعلم من جميع المباريات وليس اليوم فقط".

واختتم أنسيلمي تصريحاته "حان وقت التغيير حاليا وتحليل الموسم بأكمله".

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

وحصل الأهلي على إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة مالية من البطولة بواقع 9.5 نظير المشاركة بجانب 2 مليون دولار من تعادلين.

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