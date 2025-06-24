تحديد موعد أول مواجهتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

تحددت أول مواجهتين في ثمن نهائي منافسات كأس العالم للأندية بعد ختام المجموعتين الأولى والثانية.

وحسم فريقا بالميراس وإنتر ميامي التأهل من المجموعة الأولى بينما تأهل فريقا باريس سان جيرمان وبوتافوجو من المجموعة الثانية.

وتحددت المواجهتين كالآتي:

بالميراس × بوتافوجو (السابعة مساء السبت 28 يونيو الجاري)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي (7 مساء الأحد 29 يونيو)

وبذلك يتأكد تأهل فريق برازيلي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.