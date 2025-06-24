إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة الأهلي من كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 07:51

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

حصد فريق الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - الأول للأهلي والسادس على الإطلاق.. هاتريك تاريخي لـ وسام أبو علي أول تعادل ضد فريق أوروبي.. الأهلي يهدر انتصارا ثمينا أمام بورتو في مباراة الـ 8 أهداف ريبيرو: لعبنا وكأننا في القاهرة.. جمهور الأهلي كان مذهلا طال انتظاره.. وسام أبو علي يسجل أول أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاء إجمالي القيمة المالية التي حصل عليها الأهلي كالآتي:

9.5 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة.

1 مليون دولار نظير التعادل أمام إنتر ميامي.

1 مليون دولار نظير التعادل أمام بورتو.

ليصبح إجمالي مكافأة الأهلي من البطولة 11.5 مليون دولار.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

كأس العالم للأندية الأهلي مكافأة مالية
نرشح لكم
مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف تحديد موعد أول مواجهتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا ماسكيرانو: ليلة تاريخية للكرة الأمريكية.. ميامي بين أفضل 16 فريقا في العالم وسام أبو علي: كان يمكننا تسجيل 7 أهداف ضد بورتو.. حزين لعدم الفوز وسعيد بالأداء أفشة: كدنا أن نسجل 10 أهداف لولا إهدار الفرص.. و"السوشيال ميديا" سيئة في مصر هاني: كان يمكننا الفوز على بورتو.. ولم نقدم ما تنتظره الجماهير ولكن
أخر الأخبار
مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف ساعة | كأس العالم للأندية
تحديد موعد أول مواجهتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة الأهلي من كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ماسكيرانو: ليلة تاريخية للكرة الأمريكية.. ميامي بين أفضل 16 فريقا في العالم 2 ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: كان يمكننا تسجيل 7 أهداف ضد بورتو.. حزين لعدم الفوز وسعيد بالأداء 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أفشة: كدنا أن نسجل 10 أهداف لولا إهدار الفرص.. و"السوشيال ميديا" سيئة في مصر 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507902/إجمالي-11-5-مليون-دولار-مكافأة-الأهلي-من-كأس-العالم-للأندية