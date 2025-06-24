إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة الأهلي من كأس العالم للأندية

حصد فريق الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وجاء إجمالي القيمة المالية التي حصل عليها الأهلي كالآتي:

9.5 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة.

1 مليون دولار نظير التعادل أمام إنتر ميامي.

1 مليون دولار نظير التعادل أمام بورتو.

ليصبح إجمالي مكافأة الأهلي من البطولة 11.5 مليون دولار.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.