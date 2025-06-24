مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا

كشف أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عما قاله للاعبي فريقه بين شوطي مباراته أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي انتهت بالتعادل 2-2 بعد تقدم ميامي 2-0.

وقال فيريرا في تصريحات نقلها موقع فيفا بعد المباراة: "قلت للاعبين بين الشوطين: من المستحيل أن نقدم أسوأ مما قدمناه في الشوط الأول".

وأضاف "لم نتمكن من احتواء الخصم أو وضعه تحت الضغط".

وأكمل "ولكن روحنا القتالية حتى النهاية كانت مهمة للغاية في الشوط الثاني، ولقد كوفئنا على ذلك".

وتعادل بالميراس البرازيلي مع إنتر ميامي الأمريكي 2-2 في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

النتيجة حسمت صعود بالميراس وإنتر ميامي معا، وخروج الأهلي وبورتو معا حتى ولو فاز أحدهما، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4.

لويس سواريز فاز بجائزة رجل المباراة، بعد أن صنع هدفا في كأس العالم للأندية لأول مرة في مسيرته، وسجل بعد 10 سنوات من الغياب عن البطولة، ليصل إلى 6 أهداف في تاريخ مونديال الأندية.

الهدف هو السادس للمهاجم الأوروجواياني في كأس العالم للأندية، والأول منذ تسجيله في نهائي نسخة 2015 مع برشلونة ضد ريفر بليت الأرجنتيني.

بالميراس فاز على الأهلي 2-0، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو 2-1 في الجولة الثانية.

هذا الهدف حسم الفارق في صراع الصدارة، ليتأهل بالميراس كأول المجموعة الأولى، ويلاقي مواطنه بوتافوجو ثاني المجموعة الثانية.

أما إنتر ميامي في ليلة عيد ميلاد ميسي الـ 38، فقد حسم تأهله في المركز الثاني ليلاقي متصدر المجموعة الثانية وفريق ليو السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي.

video:1