مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا

أبدى نوا ألين مدافع إنتر ميامي شعوره بالإحباط بسبب فقدان التقدم أمام بالميراس البرازيلي، رغم ضمان التأهل لدور الـ 16 في كأس العالم للأندية.

وقال ألين في تصريحات نقلها موقع فيفا بعد المباراة: "إنه شعور حلو ممتزج بالمرارة. لقد تركنا المباراة تفلت من أيدينا ونحن نشعر بالإحباط قليلا".

وأضاف "بالميراس فريق مذهل وهناك سبب لكونه أحد أفضل الفرق في أمريكا الجنوبية".

وتابع "لقد أظهر بالميراس ذلك، وواصل الضغط وواصل الدفاع، وتركنا هدفين يسكنا شباكنا في النهاية".

وتعادل بالميراس البرازيلي مع إنتر ميامي الأمريكي 2-2 في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

النتيجة حسمت صعود بالميراس وإنتر ميامي معا، وخروج الأهلي وبورتو معا حتى ولو فاز أحدهما، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4.

لويس سواريز فاز بجائزة رجل المباراة، بعد أن صنع هدفا في كأس العالم للأندية لأول مرة في مسيرته، وسجل بعد 10 سنوات من الغياب عن البطولة، ليصل إلى 6 أهداف في تاريخ مونديال الأندية.

الهدف هو السادس للمهاجم الأوروجواياني في كأس العالم للأندية، والأول منذ تسجيله في نهائي نسخة 2015 مع برشلونة ضد ريفر بليت الأرجنتيني.

بالميراس فاز على الأهلي 2-0، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو 2-1 في الجولة الثانية.

هذا الهدف حسم الفارق في صراع الصدارة، ليتأهل بالميراس كأول المجموعة الأولى، ويلاقي مواطنه بوتافوجو ثاني المجموعة الثانية.

أما إنتر ميامي في ليلة عيد ميلاد ميسي الـ 38، فقد حسم تأهله في المركز الثاني ليلاقي متصدر المجموعة الثانية وفريق ليو السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي.

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