وسام أبو علي: كان يمكننا تسجيل 7 أهداف ضد بورتو.. حزين لعدم الفوز وسعيد بالأداء

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 07:26

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

أعرب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن حزنه بعد التعادل أمام بورتو رغم تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

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وقال وسام أبو علي عبر منصة DAZN: "أنا حزين جدا وأشعر أن الفريق كان علينا تسجيل ستة أو سبعة أهداف".

وتابع "أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل والفوز بالمباراة لكن لم نكن مركزين بما يكفي ولم ندافع بالشكل الجيد".

واختتم وسام أبو علي تصريحاته "في النهاية سعيد بالأداء الذي قدمناه وتسجيلي للأهداف".

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

وحصل الأهلي على إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة مالية من البطولة بواقع 9.5 نظير المشاركة بجانب 2 مليون دولار من تعادلين.

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