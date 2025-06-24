ماسكيرانو: ليلة تاريخية للكرة الأمريكية.. ميامي بين أفضل 16 فريقا في العالم

أبدى خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي سعادته بالتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو في تصريحاته لـ DAZN: "قدمنا مباراة عظيمة. من الصعب أن تلعب ضد أحد أفضل الفرق في أمريكا الجنوبية".

وأضاف "ربما في النهاية كنا نشعر أن المباراة بين يدينا وبالتالي كان الشعور غريبا".

وأوضح "كان من الصعب أن نصدق قبل بداية البطولة أننا سنقدم مثل هذا الأداء أمام هذا النوع من الفرق".

واختتم "إنها ليلة تاريخية للدوري الأمريكي لأننا بين أفضل 16 فريقا في العالم، ويجب أن يفخر كل الدوري بإنتر ميامي".

وتعادل بالميراس البرازيلي مع إنتر ميامي الأمريكي 2-2 في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

النتيجة حسمت صعود بالميراس وإنتر ميامي معا، وخروج الأهلي وبورتو معا حتى ولو فاز أحدهما، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4.

لويس سواريز فاز بجائزة رجل المباراة، بعد أن صنع هدفا في كأس العالم للأندية لأول مرة في مسيرته، وسجل بعد 10 سنوات من الغياب عن البطولة، ليصل إلى 6 أهداف في تاريخ مونديال الأندية.

الهدف هو السادس للمهاجم الأوروجواياني في كأس العالم للأندية، والأول منذ تسجيله في نهائي نسخة 2015 مع برشلونة ضد ريفر بليت الأرجنتيني.

بالميراس فاز على الأهلي 2-0، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو 2-1 في الجولة الثانية.

هذا الهدف حسم الفارق في صراع الصدارة، ليتأهل بالميراس كأول المجموعة الأولى، ويلاقي مواطنه بوتافوجو ثاني المجموعة الثانية.

أما إنتر ميامي في ليلة عيد ميلاد ميسي الـ 38، فقد حسم تأهله في المركز الثاني ليلاقي متصدر المجموعة الثانية وفريق ليو السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي.

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