أفشة: كدنا أن نسجل 10 أهداف لولا إهدار الفرص.. و"السوشيال ميديا" سيئة في مصر

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 07:12

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - جماهير الأهلي

يرى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أن التوفيق لم يحالف الفريق أمام بورتو وإهدار فرصة الانتصار على الفريق البرتغالي.

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

أخبار متعلقة:
ريبيرو: لعبنا وكأننا في القاهرة.. جمهور الأهلي كان مذهلا أول تعادل ضد فريق أوروبي.. الأهلي يهدر انتصارا ثمينا أمام بورتو في مباراة الـ 8 أهداف كأس العالم للأندية - الأول للأهلي والسادس على الإطلاق.. هاتريك تاريخي لـ وسام أبو علي طال انتظاره.. وسام أبو علي يسجل أول أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

وقال محمد مجدي أفشة عبر إم بي سي مصر: "التوفيق لم يحالفنا في أول مباراة ومواجهة اليوم ضد بورتو، وأهدرنا العديد من الفرص، إذا حققنا الفوز ضد إنتر ميامي كنا سنلعب براحة في المباريات التالية، وربما الفرق الأخرى اجتهدت أكثر منا

وتابع أفشة "نشعر بالحزن وأعلم أن الجماهير كانت ترغب في رؤيتنا في ثمن النهائي، وأعتذر للجميع على أي شيء حدث خلال المباريات الماضية".

وكشف أفشة "سجلنا 4 أهداف أمام بورتو وأعتقد أنه كان يمكنا تسجيل 10 أهداف بالفرص الضائعة، لكن الحمد لله على كل شيء".

أما عن الانتقادات فقال: "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سيئة جدا في مصر وتسير عن طريق العلاقات والحب وأنا لست من روادها، عندما تلعب وتخطيء في كرة واحدة فقط يتم التركيز على الأمر، في مواجهة بالميراس كانت هناك لقطة قالوا أنها تسلل وهذا غير صحيح".

وشدد "أتقبل أي انتقاد ومن حق الجماهير الحزن، وهذه هي كرة القدم يجب أن تقبل الانتقاد مثلما يتم الإشادة بك".

واختتم أفشة تصريحاته "بالنسبة لي أسوأ شيء لي هو الخروج من البطولة".

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

وحصل الأهلي على إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة مالية من البطولة بواقع 9.5 نظير المشاركة بجانب 2 مليون دولار من تعادلين.

كأس العالم للأندية الأهلي محمد أفشة
نرشح لكم
مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف تحديد موعد أول مواجهتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة الأهلي من كأس العالم للأندية مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا ماسكيرانو: ليلة تاريخية للكرة الأمريكية.. ميامي بين أفضل 16 فريقا في العالم وسام أبو علي: كان يمكننا تسجيل 7 أهداف ضد بورتو.. حزين لعدم الفوز وسعيد بالأداء هاني: كان يمكننا الفوز على بورتو.. ولم نقدم ما تنتظره الجماهير ولكن
أخر الأخبار
مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف ساعة | كأس العالم للأندية
تحديد موعد أول مواجهتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة الأهلي من كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ماسكيرانو: ليلة تاريخية للكرة الأمريكية.. ميامي بين أفضل 16 فريقا في العالم 2 ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: كان يمكننا تسجيل 7 أهداف ضد بورتو.. حزين لعدم الفوز وسعيد بالأداء 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أفشة: كدنا أن نسجل 10 أهداف لولا إهدار الفرص.. و"السوشيال ميديا" سيئة في مصر 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507897/أفشة-كدنا-أن-نسجل-10-أهداف-لولا-إهدار-الفرص-و-السوشيال-ميديا-سيئة-في-مصر