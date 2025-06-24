أفشة: كدنا أن نسجل 10 أهداف لولا إهدار الفرص.. و"السوشيال ميديا" سيئة في مصر

يرى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أن التوفيق لم يحالف الفريق أمام بورتو وإهدار فرصة الانتصار على الفريق البرتغالي.

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وقال محمد مجدي أفشة عبر إم بي سي مصر: "التوفيق لم يحالفنا في أول مباراة ومواجهة اليوم ضد بورتو، وأهدرنا العديد من الفرص، إذا حققنا الفوز ضد إنتر ميامي كنا سنلعب براحة في المباريات التالية، وربما الفرق الأخرى اجتهدت أكثر منا

وتابع أفشة "نشعر بالحزن وأعلم أن الجماهير كانت ترغب في رؤيتنا في ثمن النهائي، وأعتذر للجميع على أي شيء حدث خلال المباريات الماضية".

وكشف أفشة "سجلنا 4 أهداف أمام بورتو وأعتقد أنه كان يمكنا تسجيل 10 أهداف بالفرص الضائعة، لكن الحمد لله على كل شيء".

أما عن الانتقادات فقال: "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سيئة جدا في مصر وتسير عن طريق العلاقات والحب وأنا لست من روادها، عندما تلعب وتخطيء في كرة واحدة فقط يتم التركيز على الأمر، في مواجهة بالميراس كانت هناك لقطة قالوا أنها تسلل وهذا غير صحيح".

وشدد "أتقبل أي انتقاد ومن حق الجماهير الحزن، وهذه هي كرة القدم يجب أن تقبل الانتقاد مثلما يتم الإشادة بك".

واختتم أفشة تصريحاته "بالنسبة لي أسوأ شيء لي هو الخروج من البطولة".

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

وحصل الأهلي على إجمالي 11.5 مليون دولار مكافأة مالية من البطولة بواقع 9.5 نظير المشاركة بجانب 2 مليون دولار من تعادلين.