هاني: كان يمكننا الفوز على بورتو.. ولم نقدم ما تنتظره الجماهير ولكن

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 07:00

كتب : FilGoal

محمد هاني - جماهير الأهلي

أبدى محمد هاني لاعب الأهلي اعتقاده ان الفريق كان يستحق الفوز أمام بورتو في آخر مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

وقال هاني في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "أعرف أن الجماهير ليست راضية وأن الأداء لم يكن أفضل شيء ممكن في أول مباراتين".

وأضاف "ولكن اليوم أغلب اللاعبين قدموا كل ما لديهم، وحاولنا كثيرا على المرمى ولكن لم يكن لنا نصيب".

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وأوضح "كان من المفترض أن نفوز بنتيجة كبيرة ولكن هذه هي كرة القدم، في بعض الأوقات تنجح وتفوز وفي البعض الآخر تخسر، وهذا درس كبير نتعلم منه جميعا".

وتابع "الجمهور ساندنا كثيرا ولم يكن هذا ما ينتظره، ولكن هذه كانت أول فرصة للعديد من اللاعبين الجدد للعب معا، وكذلك للمدرب الذي يحتاج لبعض الوقت حتى ينفذ ما يريده".

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

أما بورتو فسجل له كل من رودريجو مورا وويليام جوميز وسامو وأخيرا بيبي.

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