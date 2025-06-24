ريبيرو: لعبنا وكأننا في القاهرة.. جمهور الأهلي كان مذهلا

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 06:53

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو - الأهلي

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي رضاه عن الأداء رغم الفرص الضائعة في التعادل مع بورتو 4-4، في آخر مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

وقال ريبيرو في تصريحاته لـ DAZN: "المباراة كانت جيدة إلى حد ما وكان الأداء جيدا. الفريقان تعرضا للإنهاك ولكن كانت الظروف الجوية مهيأة بشكل أفضل".

وأضاف "كانت هناك العديد من الفرص الضائعة وكنا نحاول إظهار قدراتنا، وفي النهاية حاولنا".

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وأكمل "الأمر كان يبدو وكأننا نلعب في القاهرة. لم أعتد مثل هذه الأجواء مشجعو الأهلي مذهلون للغاية ولم أرَ شيئا كهذا من قبل".

وأوضح "لديهم الكثير من الحماس وكان لهم دور كبير في المباراة".

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

أما بورتو فسجل له كل من رودريجو مورا وويليام جوميز وسامو وأخيرا بيبي.

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