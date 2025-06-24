حسين الشحات: لعبنا على التأهل.. وهكذا فقدت الكرة الأخيرة أمام إنتر ميامي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 06:40

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي ضد بورتو

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي لأول مرة ما حدث معه في الكرة الأخيرة الضائعة أمام إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، وذلك في ختام حديثه عن تعادل الأهلي مع بورتو 4-4.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كنا في كامل تركيزنا ونريد الفوز لمصالحة جماهير الأهلي. لعبنا على أمل التأهل لآخر لحظة".

وأضاف "هذه هي كرة القدم ورأينا كيف عاد بالميراس وتعادل مع إنتر ميامي".

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وأوضح "أهدرنا الكثير من الفرص ومن يهدر يستقبل. لم نكن موفقين في العديد من الفرص".

وأكمل "كل مباراة لها ظروفها. لم نكن في يومنا أمام بالميراس تحديدا في الشوط الثاني، وسجلنا هدفا عكسيا ولكن هذه هي كرة القدم.

وعن الكرة الأخيرة في مباراة إنتر ميامي قال: "ترددت بين قرارين: أن أمرر لأفشة أو أمرر لطاهر. أفشة كان يركض في المنتصف وطاهر يركض على الطرف الآخر فتأخرت وفقدت الكرة. لو عاد بي الزمن لن أفكر تفكيرين وكنت سأتصرف بشكل أسرع".

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

أما بورتو فسجل له كل من رودريجو مورا وويليام جوميز وسامو وأخيرا بيبي.

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