أول تعادل ضد فريق أوروبي.. الأهلي يهدر انتصارا ثمينا أمام بورتو في مباراة الـ 8 أهداف

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 06:30

كتب : محمد سمير

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة.

واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منهم.

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وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

أما بورتو فسجل له كل من رودريجو مورا وويليام جوميز وسامو وأخيرا بيبي.

التعادل الأول

بات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الأهلي قريبا من تحقيق انتصار تاريخي كأول فريق عربي أو إفريقي يفوز على فريق أوروبي على المستوى الدولي.

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

هاتريك وسام

بات وسام أبو علي رابع لاعب يسجل هدفين للأهلي في مباراة واحدة بتاريخ مباريات كأس العالم للأندية.

وسجل أبو علي ثنائية في شباك بورتو بالشوط الأول، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل هدفين لفريق إفريقي أمام آخر أوروبي في أي بطولة من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونجح وسام من تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" في الشوط الثاني ليصبح أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل هاتريك والثاني عربيا.

وسبق وأن سجل ثلاثة لاعبين من الأهلي هدفين في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

وكان محمد أبو تريكة قد سجل هدفين أمام كلوب أميركا المكسيكي في نسخة 2006، كما نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدفين أمام الهلال السعودي في نسخة 2021.

وأخيرا سجل أحمد عبد القادر هدفين في شباك فلامنجو البرازيلي في نسخة 2023.

قائمة مسجلي الهاتريك في تاريخ كأس العالم للأندية

لويس سواريز – برشلونة ضد جوانزو الصيني في 2015

كريستيانو رونالدو – ريال مدريد ضد كاشيما الياباني في 2016

جاريث بيل – ريال مدريد ضد كاشيما الياباني في 2018

حمدو الهوني – الترجي ضد السد في 2019

جمال موسيالا – بايرن ميونيخ ضد أوكلاند في 2025

وسام أبو علي - الأهلي ضد بورتو في 2025

التشكيل

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بضغط كبير منذ البداية على بورتو بحثا عن أول أهداف الأحمر في البطولة.

وكاد وسام أبو علي أن يسجل الأول في الدقيقة الثالثة بتسديدة مباغتة لكن مرت بعيدة عن المرمى.

وعقب مرور 10 دقائق بدأ ضغط بورتو على دفاعات الأهلي بحثا عن الهدف الأول.

ونجح وسام أبو علي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 بعد استغلال تمريرة حمدي فتحي وحولها من لمسة واحدة داخل شباك بورتو.

وتألق محمد الشناوي في الدقيقة 20 ومنع التعادل بعد تسديدة قوية من ناماسو مهاجم بورتو.

وسجل وسام أبو علي مجددا في الدقيقة 23 لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

ونجح رودريجو مورا في تسجيل التعادل في نفس الدقيقة بعد مهارة فردية رائعة راوغ بها محمد الشناوي وسددها داخل شباك الأهلي.

ودفع خوسيه ريبيرو بأليو ديانج بدلا من حمدي فتحي بسبب الإصابة في الدقيقة 35.

وأهدر محمود تريزيجيه فرصة التقدم بتسديدة في الدقيقة 38 وبعد دقيقة واحدة راوغ زيزو دفاعات بورتو وسدد لكن بجوار القائم الأيمن.

وتألق راموس حارس مرمى بورتو في الدقيقة 41 أمام تسديدة زيزو.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 45 بسبب عرقلة أحمد زيزو.

ونجح وسام أبو علي في تحويل ركلة الجزاء لهدف ثان لصالح الأهلي في الدقيقة 47 بتسديدة على يمين راموس.

دفع مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو بتغييرين بين شوطي المباراة بمشاركة سامو وجونكالو بورجيس بدلا من فاريلا وناماسو.

وكاد سامو أن يسجل التعادل في الدقيقة 48 برأسية رائعة لكن مرت بسلام أعلى عارضة الشناوي.

ونجح ويليام جوميز في إدراك التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي.

ولم يمر الكثير من الوقت قبل أن ينجح وسام أبو علي في تسجيل الهاتريك برأسية رائعة داخل شباك راموس في الدقيقة 51.

واستمر جنون الشوط الثاني عندما نجح سامو في تسجيل التعادل مجددا في الدقيقة 53.

ودفع خوسيه ريبيرو بالثلاثي أشرف بنشرقي ونيتس جراديشار وعمر كمال بدلا من محمود تريزيجيه ووسام وحسين الشحات في الدقيقة 58.

ونجح محمد بن رمضان في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة صاروخية في الدقيقة 64 كأحد أفضل أهداف البطولة.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص السهلة في آخر 20 دقيقة من عمر المباراة.

وأهدر عمر كمال هدفا محققا في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة لكنه لم تسكن الشباك.

كما شارك بنشرقي في مسلسل إهدار الفرص السهلة بثلاث تسديدات خارج المرمى.

ونجح بيبي في إدراك التعادل لبورتو في الدقيقة 89 بنسخة مكررة من تسديدة خارج منطقة الجزاء داخل شباك الشناوي.

وأهدر جراديشار هدفا محققا في الدقيقة 92 بعد تمريرة رائعة لكن برعونة كبيرة سددها بعيدة عن المرمى.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين وأهدر الأهلي فرصة حقيقية لتحقيق أول انتصار إفريقي أو عربي أمام فريق أوروبي.

واكتفى الأهلي بتحقيق نقطتين في كأس العالم للأندية وحصد أمامهم 2 مليون دولار كمكافأة إضافية بجانب 9.5 مليون دولار نظير المشاركة.

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