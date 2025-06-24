كأس العالم للأندية - هدية عيد الميلاد.. ميسي إلى دور الـ 16 وموعد مع باريس

بالميراس على الصدارة يليه إنتر ميامي بفارق هدف وحيد، هذه هي النتيجة التي أسفر عنها تعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

النتيجة حسمت صعود بالميراس وإنتر ميامي معا، وخروج الأهلي وبورتو معا حتى ولو فاز أحدهما، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4.

لويس سواريز فاز بجائزة رجل المباراة، بعد أن صنع هدفا في كأس العالم للأندية لأول مرة في مسيرته، وسجل بعد 10 سنوات من الغياب عن البطولة، ليصل إلى 6 أهداف في تاريخ مونديال الأندية.

البداية أتت من بالميراس برأسية جوستافو جوميز في الدقيقة 6، التي تصدى لها الحارس أوسكار أوستاري.

وفي الدقيقة 16 سجل إنتر ميامي الهدف الأول بانفراد تاديو أليندي من منتصف الملعب، بعد كرة تلقاها من لويس سواريز.

¡LLEGA LA LOCURA! ¡LLEGA EL GOL DE INTER MIAMI! 🔥🔥

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— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 24, 2025

واضطر بالميراس لإجراء تبديل مبكر في الدقيقة 18 بخروج موريو ونزول برونو فوكس.

وفي الدقيقة 32 سدد فاكوندو توريس بجوار القائم.

وسدد ريتشارد ريوس رأسية خطيرة للفريق البرازيلي في الدقيقة 35 ولكن أبعدها الدفاع على الخط.

واستمرت المحاولات برأسية من فلاكو لوبيز مرت فوق العارضة في الدقيقة 40.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل ماوريسيو بدلا من رافاييل فيجا.

وسدد تاديو أليندي بجوار القائم في الدقيقة 53.

ثم حل باولينيو بدلا من فاكوندو توريس في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 65 سجل لويس سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي من عمل فردي رائع.

الهدف هو السادس للمهاجم الأوروجواياني في كأس العالم للأندية، والأول منذ تسجيله في نهائي نسخة 2015 مع برشلونة ضد ريفر بليت الأرجنتيني.

بعد الهدف أتى جوردي ألبا بدلا من تيلاسكو سيجوفيا.

على الجانب الآخر حل ألان وفيتور روكي بدلا من ماركوس روكا ولوكاس إيفانجيليستا.

وفي الدقيقة 74 أتى بينجامين كريماشي بدلا من لويس سواريز.

ثم تلاه بالتاسار رودريجيز وفافا بيكولت بدلا من فيديريكو ريدوندو وتاديو أليندي في الدقيقة 77.

وقلص باولينيو الفارق في الدقيقة 80 بعد تمريرة من ألان داخل المنطقة.

وأخيرا في الدقيقة 88 سجل ماوريسيو هدف التعادل مستغلا الخطأ الدفاعي.

بالميراس فاز على الأهلي 2-0، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو 2-1 في الجولة الثانية.

هذا الهدف حسم الفارق في صراع الصدارة، ليتأهل بالميراس كأول المجموعة الأولى، ويلاقي مواطنه بوتافوجو ثاني المجموعة الثانية.

أما إنتر ميامي في ليلة عيد ميلاد ميسي الـ 38، فحسم تأهله في المركز الثاني ليلاقي متصدر المجموعة الثانية وفريق ليو السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي.