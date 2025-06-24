كأس العالم للأندية - الأول للأهلي والسادس على الإطلاق.. هاتريك تاريخي لـ وسام أبو علي

أكمل وسام أبو علي أول هاتريك في تاريخ الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

جاء ذلك في مباراة الفريق أمام بورتو، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وانتهت المباراة بالتعادل 4-4، وفاز وسام أبو علي بجائزة رجل المباراة.

وسجل وسام الهدف الأول بعد تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 15.

video:1

وسام أبو علي يضع بصمة الأهلي في مونديال 2025 👣🔥#FIFAWWC pic.twitter.com/e8ZZRSRW3q — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2025

وأضاف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2.

video:2

ثنائية من وسام أبو علي لـ الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية ⭐️⭐️pic.twitter.com/VLXROdkboB — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2025

وفي الدقيقة 51 أكمل وسام الهاتريك برأسية بعد عرضية من محمد هاني.

الهاتريك هو السادس على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعبين العرب بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في 2019.

قائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية:

1- لويس سواريز (برشلونة 3-0 جوانجزو إيفرجراند) - نصف نهائي 2015

2- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز) - نهائي 2016

3- جاريث بيل (ريال مدريد 3-0 كاشيما أنتلرز) - نصف نهائي 2018

4- حمدو الهوني (الترجي 6-2 السد) - مباراة المركز الخامس 2019

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي) - دور المجموعات 2025

6- وسام أبو علي (الأهلي 4-4 بورتو) - دور المجموعات 2025.

كذلك صار وسام هداف البطولة الحالي، بالتساوي مع جمال موسيالا ومايكل أوليسيه ثنائي بايرن ميونيخ، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.