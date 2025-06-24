كأس العالم للأندية - الأول للأهلي والسادس على الإطلاق.. هاتريك تاريخي لـ وسام أبو علي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 05:27

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

أكمل وسام أبو علي أول هاتريك في تاريخ الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

جاء ذلك في مباراة الفريق أمام بورتو، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وانتهت المباراة بالتعادل 4-4، وفاز وسام أبو علي بجائزة رجل المباراة.

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وسجل وسام الهدف الأول بعد تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 15.

وأضاف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2.

وفي الدقيقة 51 أكمل وسام الهاتريك برأسية بعد عرضية من محمد هاني.

الهاتريك هو السادس على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعبين العرب بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في 2019.

قائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية:

1- لويس سواريز (برشلونة 3-0 جوانجزو إيفرجراند) - نصف نهائي 2015

2- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز) - نهائي 2016

3- جاريث بيل (ريال مدريد 3-0 كاشيما أنتلرز) - نصف نهائي 2018

4- حمدو الهوني (الترجي 6-2 السد) - مباراة المركز الخامس 2019

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي) - دور المجموعات 2025

6- وسام أبو علي (الأهلي 4-4 بورتو) - دور المجموعات 2025.

كذلك صار وسام هداف البطولة الحالي، بالتساوي مع جمال موسيالا ومايكل أوليسيه ثنائي بايرن ميونيخ، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.

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