للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. لويس سواريز يساهم تهديفيا في كأس العالم للأندية
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 04:59
كتب : FilGoal
للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ساهم لويس سواريز تهديفيا في كأس العالم للأندية.
لويس سواريز
النادي : إنتر ميامي
وصنع لويس سواريز هدف إنتر ميامي الأول أمام بالميراس، الذي سجله تاديو أليندي في الدقيقة 15.
¡LLEGA LA LOCURA! ¡LLEGA EL GOL DE INTER MIAMI! 🔥🔥
HAZLO TÚ SOLITO, ALLENDE@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/mt3sOHw9cq— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 24, 2025
وترجع آخر مساهمة تهديفية للأوروجواياني في كأس العالم للأندية إلى 20 ديسمبر 2015، حين سجل هدفين في النهائي أمام ريفر بليت الأرجنتيني، في فوز برشلونة 3-0.
وغاب لويس سواريز عن المسابقة منذ ذلك الوقت، حيث لم يفز برشلونة بدوري أبطال أوروبا منذ 2015.
ورحل البيستوليرو عن النادي الكتالوني في صيف 2020 متجها إلى أتلتيكو مدريد، حتى انتقل إلى إنتر ميامي في يناير 2024.
سواريز لم يشارك في كأس العالم للأندية سوى في نسخة 2015.
وسجل في تلك النسخة 5 أهداف، بواقع 3 في نصف النهائي أمام جوانزو إيفرجراند الصيني (3-0 لبرشلونة)، وهدفيه في النهائي.
ويتقدم إنتر ميامي على بالميراس بهدف دون رد.
على الجانب الآخر تقدم الأهلي على بورتو 2-1.
ويحتاج الأهلي للفوز مع فوز بالميراس بما يعوض فارق 4 أهداف، أما في حالة تعويض فارق 3 أهداف يحتكم الفريقان للعب النظيف.