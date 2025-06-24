للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. لويس سواريز يساهم تهديفيا في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 04:59

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ساهم لويس سواريز تهديفيا في كأس العالم للأندية.

وصنع لويس سواريز هدف إنتر ميامي الأول أمام بالميراس، الذي سجله تاديو أليندي في الدقيقة 15.

وترجع آخر مساهمة تهديفية للأوروجواياني في كأس العالم للأندية إلى 20 ديسمبر 2015، حين سجل هدفين في النهائي أمام ريفر بليت الأرجنتيني، في فوز برشلونة 3-0.

وغاب لويس سواريز عن المسابقة منذ ذلك الوقت، حيث لم يفز برشلونة بدوري أبطال أوروبا منذ 2015.

ورحل البيستوليرو عن النادي الكتالوني في صيف 2020 متجها إلى أتلتيكو مدريد، حتى انتقل إلى إنتر ميامي في يناير 2024.

سواريز لم يشارك في كأس العالم للأندية سوى في نسخة 2015.

وسجل في تلك النسخة 5 أهداف، بواقع 3 في نصف النهائي أمام جوانزو إيفرجراند الصيني (3-0 لبرشلونة)، وهدفيه في النهائي.

ويتقدم إنتر ميامي على بالميراس بهدف دون رد.

على الجانب الآخر تقدم الأهلي على بورتو 2-1.

ويحتاج الأهلي للفوز مع فوز بالميراس بما يعوض فارق 4 أهداف، أما في حالة تعويض فارق 3 أهداف يحتكم الفريقان للعب النظيف.

لويس سواريز إنتر ميامي كأس العالم للأندية
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