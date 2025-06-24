كأس العالم للأندية - إصابة حمدي فتحي وظهور ديانج الأول

أجرى خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي تبديلا اضطراريا في الدقيقة 35 من مباراة الفريق أمام بورتو.

المباراة تقام في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين 1-1 حتى الآن.

حمدي فتحي الذي شارك أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي، خرج اضطراريا في الشوط الأول لمواجهة بورتو.

وجاء المالي أليو ديانج بدلا منه، في مشاركته الأولى بالبطولة، وظهوره الأول بقميص الأهلي منذ خروجه معارا إلى الخلود السعودي في صيف 2024.

ويتساوى الأهلي وبورتو برصيد نقطة واحدة لكل منهما عقب مرور جولتين من تعادل وخسارة.

ولا بديل للفريقين عن الفوز في الجولة الختامية مع انتظار هدية من المباراة الأخرى بين بالميراس وإنتر ميامي.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.