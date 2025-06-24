طال انتظاره.. وسام أبو علي يسجل أول أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 04:35

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

سجل وسام أبو علي أول هدف لفريق الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد المكون من 32 فريقا.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

الهدف جاء في الدقيقة 15 بعد تمريرة من حمدي فتحي، وتسديدة من وسام على يسار حارس المرمى في أقصى الزاوية.

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وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي 0-0، ثم خسر أمام بالميراس 2-0.

ويتساوى الأهلي وبورتو برصيد نقطة واحدة لكل منهما عقب مرور جولتين من تعادل وخسارة.

ولا بديل للفريقين عن الفوز في الجولة الختامية مع انتظار هدية من المباراة الأخرى بين بالميراس وإنتر ميامي.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

الأهلي كأس العالم للأندية بورتو
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