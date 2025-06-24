انتهت في مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (2)-(2) بالميراس.. تأهلا معا

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 03:56

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميامي ضد بالميراس في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

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ق 88 الهدف الثاني من ماوريسيو بعد خطأ دفاعي

ق 80 باولينيو يقلص الفارق بهدف بعد تمريرة من ألان

ق 77 بالتاسار رودريجيز وفافا بيكولت بدلا من فيديريكو ريدوندو وتاديو أليندي

ق 74 بينجامين كريماشي بدلا من لويس سواريز

ق 67 ألان وفيتور روكي بدلا من ماركوس روكا ولوكاس إيفانجيليستا

ق 66 جوردي ألبا بدلا من تيلاسكو سيجوفيا

ق 65 لويس سواريز يسجل الهدف الثاني لإنتر ميامي

ق 55 باولينيو بدلا من فاكوندو توريس

ق 53 تاديو أليندي يسدد بجوار القائم

ق 46 ماوريسيو بدلا من رافاييل فيجا

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40 رأسية من فلاكو لوبيز ولكن تمر فوق العارضة

ق 35 ريتشارد ريوس يسدد رأسية ولكن الدفاع يبعدها على الخط

ق 32 فاكوندو توريس يسدد بجوار القائم

ق 18 برونو فوكس بدلا من موريو.. تبديل اضطراري مبكر

ق 16 هدف أول من تاديو أليندي.. انفراد من منتصف الملعب بعد كرة تلقاها من لويس سواريز وأنهاها في الشباك

ق 5 جوستافو جوميز يسدد بالرأس من ركنية ولكن الحارس أوسكار أوستاري يتصدى

بداية المباراة

ليونيل ميسي إنتر ميامي بالميراس
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