انتهت في مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (2)-(2) بالميراس.. تأهلا معا
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 03:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميامي ضد بالميراس في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.
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ق 88 الهدف الثاني من ماوريسيو بعد خطأ دفاعي
ق 80 باولينيو يقلص الفارق بهدف بعد تمريرة من ألان
ق 77 بالتاسار رودريجيز وفافا بيكولت بدلا من فيديريكو ريدوندو وتاديو أليندي
ق 74 بينجامين كريماشي بدلا من لويس سواريز
ق 67 ألان وفيتور روكي بدلا من ماركوس روكا ولوكاس إيفانجيليستا
ق 66 جوردي ألبا بدلا من تيلاسكو سيجوفيا
ق 65 لويس سواريز يسجل الهدف الثاني لإنتر ميامي
ق 55 باولينيو بدلا من فاكوندو توريس
ق 53 تاديو أليندي يسدد بجوار القائم
ق 46 ماوريسيو بدلا من رافاييل فيجا
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40 رأسية من فلاكو لوبيز ولكن تمر فوق العارضة
ق 35 ريتشارد ريوس يسدد رأسية ولكن الدفاع يبعدها على الخط
ق 32 فاكوندو توريس يسدد بجوار القائم
ق 18 برونو فوكس بدلا من موريو.. تبديل اضطراري مبكر
ق 16 هدف أول من تاديو أليندي.. انفراد من منتصف الملعب بعد كرة تلقاها من لويس سواريز وأنهاها في الشباك
ق 5 جوستافو جوميز يسدد بالرأس من ركنية ولكن الحارس أوسكار أوستاري يتصدى
بداية المباراة