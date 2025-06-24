مباشر مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (1)-(0) بالميراس.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميامي ضد بالميراس في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

تابع من هنا

---

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40 رأسية من فلاكو لوبيز ولكن تمر فوق العارضة

ق 35 ريتشارد ريوس يسدد رأسية ولكن الدفاع يبعدها على الخط

ق 32 فاكوندو توريس يسدد بجوار القائم

ق 18 برونو فوكس بدلا من موريو.. تبديل اضطراري مبكر

ق 16 هدف أول من تاديو أليندي.. انفراد من منتصف الملعب بعد كرة تلقاها من لويس سواريز وأنهاها في الشباك

ق 5 جوستافو جوميز يسدد بالرأس من ركنية ولكن الحارس أوسكار أوستاري يتصدى

بداية المباراة