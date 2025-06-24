مباشر مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (1)-(0) بالميراس.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 03:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميامي ضد بالميراس في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.
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بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40 رأسية من فلاكو لوبيز ولكن تمر فوق العارضة
ق 35 ريتشارد ريوس يسدد رأسية ولكن الدفاع يبعدها على الخط
ق 32 فاكوندو توريس يسدد بجوار القائم
ق 18 برونو فوكس بدلا من موريو.. تبديل اضطراري مبكر
ق 16 هدف أول من تاديو أليندي.. انفراد من منتصف الملعب بعد كرة تلقاها من لويس سواريز وأنهاها في الشباك
ق 5 جوستافو جوميز يسدد بالرأس من ركنية ولكن الحارس أوسكار أوستاري يتصدى
بداية المباراة
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