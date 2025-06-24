انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4)-(4) بورتو.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 03:35

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي ضد بورتو

يواجه الأهلي فريق بورتو في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

ويتساوى الأهلي وبورتو برصيد نقطة لكل منهما، ولا بديل عن انتصار الأحمر بحثا عن فرصة التأهل لثمن النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق92 جراديشار يهدر هدفا محققا

ق89 هدف التعادل

ق85 عمر كمال يهدر هدفا محققا

ق64 جوووووووول رائع من محمد بن رمضان

ق58 ثلاثة تغييرات للأهلي بنزول بنشرقي وجراديشار وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ووسام وحسين الشحات

ق53 سامو يسجل هدف التعادل

ق51 جووووووووووول وسام أبو علي هاتريك

ق50 هدف ويليام جوميز يسجل التعادل لصالح بورتو

ق48 سامو يسدد برأسية ولكن أعلى عارضة الشناوي

مشاركة سامو وجونكالو بورجيس بدلا من فاريلا وماناسو

نهاية الشوط الأول

ق47 جووووووووول وسام أبو علي من ركلة جزاء

ق45 ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة زيزو

ق41 راموس يتألق ويتصدى أمام تسديدة زيزو

ق39 زيزو يراوغ الدفاع ويسدد بجوار القائم

ق38 تريزيجيه يهدر فرصة الثاني

ق35 مشاركة ديانج بسبب إصابة حمدي فتحي

ق27 تسديدة حمدي فتحي بجوار القائم

ق23 هدف رودريجو مورا يسجل التعادل بعد مهارة فردية

ق23 هدف غير محتسب لوسام أبو علي بسبب التسلل

ق20 الشناوي يتألق ويمنع التعادل

ق15 جووووووول وسام أبو علي يفتتح التسجيل

ق13 ضغط من لاعبي بورتو بحثا عن التقدم

ق6 توقف المباراة بسبب إصابة فابيو فييرا

ق3 تسديدة من وسام أبو علي لكن بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية الأهلي بورتو
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