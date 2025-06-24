مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي (2)-(1) بورتو.. تبديلان للفريق البرتغالي

يواجه الأهلي فريق بورتو في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

ويتساوى الأهلي وبورتو برصيد نقطة لكل منهما، ولا بديل عن انتصار الأحمر بحثا عن فرصة التأهل لثمن النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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مشاركة سامو وجونكالو بورجيس بدلا من فاريلا وماناسو

نهاية الشوط الأول

ق47 جووووووووول وسام أبو علي من ركلة جزاء

ق45 ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة زيزو

ق41 راموس يتألق ويتصدى أمام تسديدة زيزو

ق39 زيزو يراوغ الدفاع ويسدد بجوار القائم

ق38 تريزيجيه يهدر فرصة الثاني

ق35 مشاركة ديانج بسبب إصابة حمدي فتحي

ق27 تسديدة حمدي فتحي بجوار القائم

ق23 هدف رودريجو مورا يسجل التعادل بعد مهارة فردية

ق23 هدف غير محتسب لوسام أبو علي بسبب التسلل

ق20 الشناوي يتألق ويمنع التعادل

ق15 جووووووول وسام أبو علي يفتتح التسجيل

ق13 ضغط من لاعبي بورتو بحثا عن التقدم

ق6 توقف المباراة بسبب إصابة فابيو فييرا

ق3 تسديدة من وسام أبو علي لكن بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة