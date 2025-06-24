بدلاء الأهلي - بنشرقي وديانج على الدكة.. وثنائي غائب أمام بورتو

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 03:34

كتب : FilGoal

الأهلي ضد بالميراس كأس العالم للأندية - بنشرقي

يتواجد المغربي أشرف بنشرقي على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور مجموعات كأس العالم للأندية.

كذلك يتواجد المالي أليو ديانج، وكامل قائمة الفريق عدا مروان عطية الغائب لتراكم الإنذارات، وإمام عاشور الغائب الذي عاد إلى القاهرة عقب إصابته في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان - أشرف داري - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - محمد بن رمضان - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود تريزيجيه - وسام أبو علي - حسين الشحات

البدلاء: مصطفى شوبير - محمد سيحا - مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - مصطفى العش - يحيى عطية الله - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار

ويتساوى الأهلي وبورتو برصيد نقطة واحدة لكل منهما عقب مرور جولتين من تعادل وخسارة.

ولا بديل للفريقين عن الفوز في الجولة الختامية مع انتظار هدية من المباراة الأخرى بين بالميراس وإنتر ميامي.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

أشرف بنشرقي الأهلي كأس العالم للأندية بورتو
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