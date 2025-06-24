مهاجم بوتافوجو: شكك الكثيرون في قدراتنا وأثبتنا جدارتنا بالتأهل

أعرب إيجور جيسوس مهاجم فريق بوتافوجو البرازيلي عن ثقته في تأهل فريقه لثمن نهائي كأس العالم للأندية رغم تشكيك البعض في قدراتهم.

وحسم بوتافوجو تأهله إلى ثمن النهائي رغم الخسارة أمام أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في الجولة الختامية بأفضلية فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

وقال إيجور جيسوس مهاجم بوتافوجو: "شكك الكثيرون في قدراتنا على التأهل، وأثبتنا جدارة بوتافوجو".

وتابع جيسوس "لم أفكر أبدا في أنها ستكون آخر مباراة لنا بالبطولة".

وشدد مهاجم بوتافوجو "ازدادت ثقتي بنفسي بعد مباراة باريس سان جيرمان، وكنت أعلم أننا قادرون على التأهل".

واختتم إيجور جيسوس تصريحاته "علينا مواصلة العمل لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في مواجهة أتليتكو مدريد ومنع تكرارها في المباراة المقبلة".

وتغلب أتليتكو مدريد على بوتافوجو بهدف دون مقابل في الجولة الختامية للمجموعة الثانية بكأس العالم للأندية.

وبات أتليتكو مدريد أول فريق أوروبي يودع منافسات كأس العالم للأندية بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتأهل كل من باريس سان جيرمان كمركز أول وبوتافوجو كمركز ثاني.

*سبب صعود بوتافوجو في المركز الثاني رغم الفوز على باريس سان جيرمان*

في حالة تساوي النقاط بين فريقين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم اللعب النظيف ثم القرعة.

أما في حالة التساوي بين 3 فرق وهو الوضع القائم، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في هذه المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في هذه المواجهات، قبل اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، وصولا إلى اللعب النظيف ثم القرعة.

المواجهات المباشرة تواصل التساوي بين باريس وبوتافوجو وأتلتيكو مع حذف نتائج سياتل ساوندرز، مما يقود لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

بوتافوجو هزم باريس 1-0، وأتلتيكو فاز على بوتافوجو بنفس النتيجة 1-0، ولكن ما رجع الكفة هو انتصار باريس الساحق على أتلتيكو 4-0.

بذلك صار وضع المجموعة:

1- باريس سان جيرمان (سجل 4 وتلقى 1 = +3)

2- بوتافوجو (سجل 1 وتلقى 1 = 0)

3- أتلتيكو مدريد (سجل 1 وتلقى 4 = -3)