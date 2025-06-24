حكيمي: بعد الخسارة أمام بوتافوجو كان يجب أن نعود أقوى

أبدى المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان سعادته بالفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي والتأهل في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية.

وقال حكيمي في تصريحات نقلها موقع فيفا بعد المباراة: "نحن سعداء بالانتصار ونحن نستحقه".

وأضاف "بعد المباراة الماضية أمام بوتافوجو التي خسرناها ولم نكن جيدين فيها، كان يجب أن نعود أقوى".

وأكمل "نريد الاستمرار في هذه البطولة. أنا سعيد باللعب مع هؤلاء اللاعبين في هذا الفريق، ونحن نساعد بعضنا البعض".

وتصدر باريس سان جيرمان مجموعته بـ 6 نقاط بالتساوي مع بوتافوجو الوصيف، وحل أتليتكو مدريد ثالثا بنفس الرصيد من النقاط.

وتذيل سياتل المجموعة دون نقاط.

ويرتبط متصدر ووصيف هذه المجموعة بترتيب المجموعة الأولى التي تضم بالميراس وإنتر ميامي وبورتو والأهلي.

كيف حسم باريس الصدارة؟

في حالة تساوي النقاط بين فريقين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم اللعب النظيف ثم القرعة.

أما في حالة التساوي بين 3 فرق وهو الوضع القائم، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في هذه المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في هذه المواجهات، قبل اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، وصولا إلى اللعب النظيف ثم القرعة.

المواجهات المباشرة تواصل التساوي بين باريس وبوتافوجو وأتلتيكو مع حذف نتائج سياتل ساوندرز، مما يقود لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

بوتافوجو هزم باريس 1-0، وأتلتيكو فاز على بوتافوجو بنفس النتيجة 1-0، ولكن ما رجع الكفة هو انتصار باريس الساحق على أتلتيكو 4-0.

بذلك صار وضع المجموعة:

1- باريس سان جيرمان (سجل 4 وتلقى 1 = +3)

2- بوتافوجو (سجل 1 وتلقى 1 = 0)

3- أتلتيكو مدريد (سجل 1 وتلقى 4 = -3)