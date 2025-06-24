تشكيل بالميراس - خروج روكي ومشاركة فلاكو أمام ميامي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 03:09

كتب : FilGoal

خوسيه لوبيز - بالميراس - الأهلي

أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

وأجرى فيريرا 3 تعديلات على التشكيل الذي واجه الأهلي في الجولة الثانية.

وخرج أجوستين جايي وأنيبال مورينو وفيتور روكي من التشكيل.

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ويبدأ ماركوس روكا ولوكاس إيفانجيليستا وفلاكو لوبيز بدلا منهم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: ماركوس روكا - جوستافو جوميز - موريلو - خواكين بيكريرز

الوسط: ريتشارد ريوس - لوكاس إيفانجيليستا - رافاييل فيجا

الهجوم: إستيفاو - فلاكو لوبيز - فاكوندو توريس

وفاز بالميراس على الأهلي 2-0، بعد تعادله مع بورتو 0-0 في الجولة الأولى.

أما إنتر ميامي فتعادل مع الأهلي سلبيا ثم فاز على بورتو 2-1.

ويتساوى بالميراس وميامي عند 4 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما الأخيرة.

فيما يملك الأهلي وبورتو نقطة لكل منهما.

بالميراس كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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