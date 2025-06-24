تشكيل بالميراس - خروج روكي ومشاركة فلاكو أمام ميامي

أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.

وأجرى فيريرا 3 تعديلات على التشكيل الذي واجه الأهلي في الجولة الثانية.

وخرج أجوستين جايي وأنيبال مورينو وفيتور روكي من التشكيل.

ويبدأ ماركوس روكا ولوكاس إيفانجيليستا وفلاكو لوبيز بدلا منهم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: ماركوس روكا - جوستافو جوميز - موريلو - خواكين بيكريرز

الوسط: ريتشارد ريوس - لوكاس إيفانجيليستا - رافاييل فيجا

الهجوم: إستيفاو - فلاكو لوبيز - فاكوندو توريس

وفاز بالميراس على الأهلي 2-0، بعد تعادله مع بورتو 0-0 في الجولة الأولى.

أما إنتر ميامي فتعادل مع الأهلي سلبيا ثم فاز على بورتو 2-1.

ويتساوى بالميراس وميامي عند 4 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما الأخيرة.

فيما يملك الأهلي وبورتو نقطة لكل منهما.