تشكيل بالميراس - خروج روكي ومشاركة فلاكو أمام ميامي
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 03:09
كتب : FilGoal
أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية.
وأجرى فيريرا 3 تعديلات على التشكيل الذي واجه الأهلي في الجولة الثانية.
وخرج أجوستين جايي وأنيبال مورينو وفيتور روكي من التشكيل.
ويبدأ ماركوس روكا ولوكاس إيفانجيليستا وفلاكو لوبيز بدلا منهم.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ويفيرتون
الدفاع: ماركوس روكا - جوستافو جوميز - موريلو - خواكين بيكريرز
الوسط: ريتشارد ريوس - لوكاس إيفانجيليستا - رافاييل فيجا
الهجوم: إستيفاو - فلاكو لوبيز - فاكوندو توريس
وفاز بالميراس على الأهلي 2-0، بعد تعادله مع بورتو 0-0 في الجولة الأولى.
أما إنتر ميامي فتعادل مع الأهلي سلبيا ثم فاز على بورتو 2-1.
ويتساوى بالميراس وميامي عند 4 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما الأخيرة.
فيما يملك الأهلي وبورتو نقطة لكل منهما.