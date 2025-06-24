دوناروما: سيكون من الرائع مواجهة ميسي.. وأتمنى الوصول لنهائي المونديال

أبدى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان رغبته في مواجهة ليونيل ميسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

جيانلويجي دوناروما النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وحسم باريس سان جيرمان تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

وتغلب باريس سان جيرمان على سياتل الأمريكي بهدفين دون مقابل.

وقال جيانلويجي دوناروما عقب مواجهة سياتل: "مواجهة ميسي ستكون رائعة لنا ولي بشكل شخصي".

وأوضح الحارس الإيطالي "قضيت عامين رائعين معه هنا في باريس سان جيرمان ولعبت بجانب أفضل لاعبي العالم".

واختتم دوناروما تصريحاته "ميسي لديه العديد من الألقاب بالفعل، والآن أتمنى أن نفوز ونواصل التقدم والوصول إلى النهائي".

وينتظر باريس سان جيرمان ثاني المجموعة الأولى التي تضم كل من بالميراس وإنتر ميامي والأهلي وبورتو.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة ثمن النهائي في تمام السابعة من مساء الأحد.

وكان فريق العاصمة الفرنسية يحتاج فقط للفوز لضمان تأهله دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين بوتافوجو وأتليتكو مدريد.

وتصدر باريس سان جيرمان مجموعته بـ 6 نقاط بالتساوي مع بوتافوجو الوصيف، وحل أتليتكو مدريد ثالثا بنفس الرصيد من النقاط.