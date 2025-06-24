تشكيل بورتو - سامو وفيجا على مقاعد البدلاء أمام الأهلي

مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد بورتو

بدلاء الأهلي - بنشرقي وديانج على الدكة.. وثنائي غائب أمام بورتو

مهاجم بوتافوجو: شكك الكثيرون في قدراتنا وأثبتنا جدارتنا بالتأهل

حكيمي: بعد الخسارة أمام بوتافوجو كان يجب أن نعود أقوى