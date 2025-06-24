تشكيل بورتو - سامو وفيجا على مقاعد البدلاء أمام الأهلي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 02:56

كتب : FilGoal

فرانسيسكو مورا - بورتو

بورتو سامو أومورديون كأس العالم للأندية الأهلي
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