تشكيل ميامي - ميسي أساسي في عيد ميلاده.. وتعديلان من ماسكيرانو

أعلن خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي عن تشكيل فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وأجرى ماسكيرانو تعديلين على تشكيل الفريق مقارنة بالمواجهة الماضية أمام بورتو.

وعاد توماس أبيليس إلى الدفاع بدلا من إيان فراي، فيما يشارك مارسيلو ويجاندت كظهير أيمن.

وفي الوسط يعاود فيديريكو ريدوندو الظهور بدلا من بنجامين كريماسي.

ويقود ليونيل ميسي الهجوم في يوم عيد ميلاده الـ 38.

وجاء تشكيل ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: مارسيلو ويجاندت - توماس أبيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوا ألين

خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

وفاز إنتر ميامي على بورتو 2-1 في الجولة الثانية، بعد تعادله مع الأهلي 0-0 في الجولة الأولى.

ويملك ميامي 4 نقاط، بالتساوي مع خصمه بالميراس، الذي فاز على الأهلي 2-0 وتعادل مع بورتو 0-0

بينما يملك الأهلي وبورتو نقطة واحدة لكل منهما.