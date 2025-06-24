تقرير: بينهم المغرب.. 4 دول مهتمة باستضافة مونديال الأندية 2029

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 02:42

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

بدأت الدول في دراسة استضافة كأس العالم للأندية 2029 ومن بين الدول المهتمة بذلك المغرب.

وتقام البطولة لأول مرة في التاريخ بنظام 32 فريقا، في النسخة الحالية الجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتزم فيفا الحفاظ على هذا النظام الجديد لتقام البطولة كل 4 سنوات، بجانب إقامة كأس إنتركونتيننتال سنويا.

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وكشف بن جاكوبس الصحفي بإذاعة talkSPORT البريطانية عن اهتمام دول أمريكا وإسبانيا والمغرب والبرازيل باستضافة كأس العالم للأندية 2029.

وأوضح التقرير أنه من غير المتوقع اتخاذ فيفا القرار النهائي بشأن الدولة المستضيفة قريبا.

وكشفت شبكة TNT بالنسخة البرازيلية في وقت سابق عن اهتمام المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم للأندية 2029.

وكان الاتحاد البرازيلي فقط من أعلن بشكل رسمي عن رغبته في استضافة نسخة 2029 من كأس العالم للأندية عن طريق سمير شود رئيس الاتحاد.

وتعد نسخة كأس العالم للأندية الحالية هي الأولى من نوعها بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، تسير الأندية البرازيلية، التي تُعد الأكثر تمثيلًا في البطولة (بوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي وبالميراس) بخطى جيدة، محققة أداء رائعا ونتائج ممتازة.

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