تشكيل الأهلي - كوكا والشحات أساسيان أمام بورتو.. وبنشرقي وديانج على دكة البدلاء

أعلن خوسيه ريبيرو تشكيل الأهلي الأساسي أمام بورتو في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

ودفع ريبيرو بالثنائي أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات في التشكيل الأساسي.

كما تواجد حسين الشحات في مركز جديد بوسط الملعب لتعويض غياب مروان عطية الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشهد التشكيل الأساسي غياب كل من أليو ديانج وأشرف بنشرقي.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بورتو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان - أشرف داري - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - محمد بن رمضان - أحمد زيزو.

الهجوم: محمود تريزيجيه - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويتساوى الأهلي وبورتو برصيد نقطة واحدة لكل منهما عقب مرور جولتين من تعادل وخسارة.

ولا بديل للفريقين عن الفوز في الجولة الختامية مع انتظار هدية من المباراة الأخرى بين بالميراس وإنتر ميامي.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.