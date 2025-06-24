أوبلاك: ما حققناه لم يكن كافيا للتأهل.. وخرجنا بسبب 4 أهداف سهلة

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 02:11

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

أعرب يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد عن شعوره بالآسف لخروج فريقه من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

يان أوبلاك

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وحصد أتليتكو مدريد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين بكأس العالم للأندية لكنه فشل في خطف بطاقة التأهل بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان وبوتافوجو.

وقال يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد: "لم يكن ما حققنا كافيا للأسف، لو سجلنا في الشوط الأول لكانت الأمور أسهل في الشوط الثاني وتصبح مختلفة لكن الآن انتهى الأمر".

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وتابع "لم نحقق ما كنا نحتاجه وفي الحقيقة نشعر بخيبة أمل، بذلنا قصارى جهدنا في المباراتين الثانية والثالثة".

وأوضح "لم نلعب بشكل جيد في المباراة الأولى ضد باريس سان جيرمان وهذا كلفنا الكثير".

واختتم تصريحاته "حققنا ست نقاط ولم نتأهل بسبب 4 أهداف سهلة في الجولة الافتتاحية، أشعر بالآسف لذلك".

وبات أتليتكو مدريد أول فريق أوروبي يودع منافسات كأس العالم للأندية بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتأهل كل من باريس سان جيرمان كمركز أول وبوتافوجو كمركز ثاني.

كيف خرج أتلتيكو مدريد؟

في حالة تساوي النقاط بين فريقين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم اللعب النظيف ثم القرعة.

أما في حالة التساوي بين 3 فرق وهو الوضع القائم، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في هذه المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في هذه المواجهات، قبل اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، وصولا إلى اللعب النظيف ثم القرعة.

المواجهات المباشرة تواصل التساوي بين باريس وبوتافوجو وأتلتيكو مع حذف نتائج سياتل ساوندرز، مما يقود لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

بوتافوجو هزم باريس 1-0، وأتلتيكو فاز على بوتافوجو بنفس النتيجة 1-0، ولكن ما رجع الكفة هو انتصار باريس الساحق على أتلتيكو 4-0.

بذلك صار وضع المجموعة:

1- باريس سان جيرمان (سجل 4 وتلقى 1 = +3)

2- بوتافوجو (سجل 1 وتلقى 1 = 0)

3- أتلتيكو مدريد (سجل 1 وتلقى 4 = -3)

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