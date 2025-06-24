سيميوني: نشعر بالإحباط بسبب الفوز في مباراتين وعدم التأهل

أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن شعوره بالإحباط بسبب عدم التأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وحصد أتليتكو مدريد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين بكأس العالم للأندية لكنه فشل في خطف بطاقة التأهل بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان وبوتافوجو.

وقال دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عبر المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نشعر بالإحباط بسبب عدم التأهل، حصد 6 نقاط ليس بالأمر السيء، لكن مواجهة باريس سان جيرمان كانت بمثابة عقاب لنا".

وتغلب أتليتكو مدريد على بوتافوجو بهدف دون مقابل في الجولة الختامية للمجموعة الثانية بكأس العالم للأندية.

وتابع سيميوني "أتيحت لنا فرص للتقدم أمام بوتافوجو، ونحن نعلم ما نحتاج إلى تحسينه، ونُشيد بالخصم لأنهم عملوا بشكل رائع وبشجاعة ودافعوا بالطريقة التي يجب أن يدافع بها الفريق".

واختتم المدرب تصريحاته "عندما تدافع بشكل جيد تكون لديه فرصة أكبر للفوز، بذلنا قصارى جهدنا وفزنا في مباراتين من ثلاثة لكن للأسف ودعنا البطولة".

وبات أتليتكو مدريد أول فريق أوروبي يودع منافسات كأس العالم للأندية بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتأهل كل من باريس سان جيرمان كمركز أول وبوتافوجو كمركز ثاني.

كيف خرج أتلتيكو مدريد؟

في حالة تساوي النقاط بين فريقين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم اللعب النظيف ثم القرعة.

أما في حالة التساوي بين 3 فرق وهو الوضع القائم، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في هذه المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في هذه المواجهات، قبل اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، وصولا إلى اللعب النظيف ثم القرعة.

المواجهات المباشرة تواصل التساوي بين باريس وبوتافوجو وأتلتيكو مع حذف نتائج سياتل ساوندرز، مما يقود لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

بوتافوجو هزم باريس 1-0، وأتلتيكو فاز على بوتافوجو بنفس النتيجة 1-0، ولكن ما رجع الكفة هو انتصار باريس الساحق على أتلتيكو 4-0.

بذلك صار وضع المجموعة:

1- باريس سان جيرمان (سجل 4 وتلقى 1 = +3)

2- بوتافوجو (سجل 1 وتلقى 1 = 0)

3- أتلتيكو مدريد (سجل 1 وتلقى 4 = -3)