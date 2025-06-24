كرة يد - تقرير: اختفاء ثنائي منتخب شباب المغرب.. وتوقعات بالهروب

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 01:47

كتب : FilGoal

كرة اليد

اختفى الثنائي أسامة الحقاوي حارس المرمى ومبارك المسعودي الجناح الأيمن لمنتخب شباب المغرب لكرة اليد تحت 21 عاما عن بعثة الفريق.

وتستضيف بولندا منافسات كأس العالم لشباب كرة اليد تحت 21 عاما حتى 29 يونيو الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وكشف موقع هبة بريس المغربي عن اختفاء الثنائي أسامة الحقاوي ومبارك المسعودي بمنتخب المغرب لشباب كرة اليد.

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وأشار التقرير إلى توقعات بقرار الثنائي عدم العودة إلى المغرب والبحث عن فرصة في الخارج.

ويلعب الثنائي مع فريق اتحاد النواصر المغربي ويعتبر من أبرز عناصر المنتخب المغربي.

وكشف التقرير عن استياء البعثة المغربية بسبب اختفاء الثنائي وتأثير ذلك بالسلب على سمعة الرياضيين المغاربة في الخارج خاصة إذا ثبت قرار عدم العودة.

وكان منتخب المغرب قد فشل في حسم تأهله إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم تحت 21 عاما.

وحقق أسود أطلس انتصارا وحيدا على حساب المكسيك في دور المجموعات مقابل خسارتين ضد الدنمارك وفرنسا.

أما في المنافسة على كأس الرئيس بالمراكز من 17 إلى 32 حقق منتخب المغرب الفوز على مقدونيا بنتيجة 3026.

ويواجه منتخب المغرب نظيره أيسلندا ظهر اليوم الثلاثاء.

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