كرة يد - تعادل ألمانيا ضد إسبانيا يحسم تأهل مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للشباب

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كرة يد

حسم منتخب مصر للشباب تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 21 عاما بعد تعادل إسبانيا ضد ألمانيا.

وتعادل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في مباراة مثيرة بنتيجة 35-35.

وفرط منتخب ألمانيا في تفوقه بالشوط الأول بنتيجة 19-15 لينتهي اللقاء بالتعادل بعد ذلك.

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ويتواجد شباب الفراعنة في الصدارة بمجموعة الدور الرئيسي بـ 4 نقاط ويليه منتخب ألمانيا بـ 3 نقاط.

بينما منتخب إسبانيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتأكد خروج منتخب سويسرا الذي يتذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويلعب منتخب مصر أمام ألمانيا في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء في ختام الدور الرئيسي.

وتقام المباراة بين المنتخبين لحسم صدارة المجموعة.

وتنطلق منافسات ربع نهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

ويواجه منتخب مصر أحد منتخبي البرتغال والسويد في ربع النهائي وفقا للترتيب.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 20 في تاريخه.

وسبق وأن حقق الفراعنة اللقب عام 1993، بينما حصد البرونزية نسختي 1999 و2019.

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