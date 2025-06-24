حسم تأهله بنفسه.. باريس سان جيرمان يهزم سياتل ويتصدر مجموعته

هزم باريس سان جيرمان منافسه سياتل ساوندرس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية.

وسجل خفيتشا كفاراتسخيليا وأشرف حكيمي ثنائية باريس سان جيرمان.

وكان فريق العاصمة الفرنسية يحتاج فقط للفوز لضمان تأهله دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين بوتافوجو وأتليتكو مدريد.

وتصدر باريس سان جيرمان مجموعته بـ 6 نقاط بالتساوي مع بوتافوجو الوصيف، وحل أتليتكو مدريد ثالثا بنفس الرصيد من النقاط.

وتذيل سياتل المجموعة دون نقاط.

ويرتبط متصدر ووصيف هذه المجموعة بترتيب المجموعة الأولى التي تضم بالميراس وإنتر ميامي وبورتو والأهلي.

كيف حسم باريس الصدارة؟

في حالة تساوي النقاط بين فريقين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم اللعب النظيف ثم القرعة.

أما في حالة التساوي بين 3 فرق وهو الوضع القائم، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في هذه المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في هذه المواجهات، قبل اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، وصولا إلى اللعب النظيف ثم القرعة.

المواجهات المباشرة تواصل التساوي بين باريس وبوتافوجو وأتلتيكو مع حذف نتائج سياتل ساوندرز، مما يقود لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

بوتافوجو هزم باريس 1-0، وأتلتيكو فاز على بوتافوجو بنفس النتيجة 1-0، ولكن ما رجع الكفة هو انتصار باريس الساحق على أتلتيكو 4-0.

بذلك صار وضع المجموعة:

1- باريس سان جيرمان (سجل 4 وتلقى 1 = +3)

2- بوتافوجو (سجل 1 وتلقى 1 = 0)

3- أتلتيكو مدريد (سجل 1 وتلقى 4 = -3)

وصف المباراة

حاول سياتل في بداية المباراة مهاجمة غريمه باريس سان جيرمان لكن دون إحداث خطورة كبيرة على مرمى باريس.

لكن حاول سان جيرمان إدراك الأمر وسدد دوي كرة قوية وتصدى لها ستيفان فري في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 19 أهدر مهاجم سياتل فرصة خطيرة بعد قطع الكرة من دوناروما والتسديد خارج المرمى.

وافتتح كفاراتسخيليا النتيجة في الدقيقة 35 بعدما ارتطمت فيه تسديدة فيتينا وسكنت الشباك.

وضاعف حكيمي النتيجة في الدقيقة 67 بعد تسديدة م داخل منطقة الجزاء.

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