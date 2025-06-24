الخروج الأوروبي الأول.. أتليتكو مدريد يفوز على بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية

حقق أتليتكو مدريد الفوز على بوتافوجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ورغم الفوز ودع أتليتكو مدريد البطولة باحتلال المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف.

وتأهل كل من باريس سان جيرمان كمركز أول وبوتافوجو كمركز ثاني.

وحصل أنتوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد على جائزة رجل المباراة.

التشكيل

لعب أتليتكو مدريد بثنائي هجومي، بينما لعب أليكس تيليس كأساسي مع بوتافوجو.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بهجوم من بوتافوجو من انفراد بالمرمى لسافارينو انتهت بتصدي من أوبلاك.

وحاول أتليتكو مدريد تسجيل الهدف الأول ولكنه لم يتمكن من صنع فرص خطيرة طوال أحداث الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط طالب أتليتكو مدريد باحتساب ركلة جزاء ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو لم يحتسبها الحكم لوجود خطأ في بداية الهجمة.

في الشوط الثاني تألق أوبلاك من جديد في الدقيقة 66 ومنع إيجور جيسوس من تسجيل الأول.

وأهدر جريزمان فرصة الهدف الأول في الدقيقة 81 من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جريزمان هدف أتليتكو مدريد الوحيد مستغلا تمريرة من ألفاريز ليضع الكرة في الشباك.

وكان أتليتكو مدريد بحاجة إلى تسجيل هدفين آخرين من أجل التأهل.

وسيلعب بوتافوجو صاحب المركز الثاني مع اول المجموعة الأولى التي تضم بالميراس وإنتر ميامي والأهلي وبورتو.

كيف خرج أتلتيكو مدريد؟

في حالة تساوي النقاط بين فريقين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم اللعب النظيف ثم القرعة.

أما في حالة التساوي بين 3 فرق وهو الوضع القائم، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في هذه المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في هذه المواجهات، قبل اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي في المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة، وصولا إلى اللعب النظيف ثم القرعة.

المواجهات المباشرة تواصل التساوي بين باريس وبوتافوجو وأتلتيكو مع حذف نتائج سياتل ساوندرز، مما يقود لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

بوتافوجو هزم باريس 1-0، وأتلتيكو فاز على بوتافوجو بنفس النتيجة 1-0، ولكن ما رجع الكفة هو انتصار باريس الساحق على أتلتيكو 4-0.

بذلك صار وضع المجموعة:

1- باريس سان جيرمان (سجل 4 وتلقى 1 = +3)

2- بوتافوجو (سجل 1 وتلقى 1 = 0)

3- أتلتيكو مدريد (سجل 1 وتلقى 4 = -3)