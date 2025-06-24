ذا أثليتك: يونايتد يرفع عرضه لبرينتفورد لضم مبويمو

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

برايان مبويمو لاعب برينتفورد

رفع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضه لـ برينتفورد للتعاقد مع مهاجمه بريان مبويمو.

وأفادت صحيفة ذا أثلتيك أن يونايتد رفع عرضه لنادي برينتفورد، للحصول على خدمات المهاجم الكاميروني في سوق الانتقالات الحالي.

ويعتبر العرض الجديد المقدم من مانشستر يونايتد بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات.

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وينتهي عقد مبويمو مع برينتفورد صيف 2026.

ويريد برينتفورد بيع اللاعب للاستفادة ماديًا من رحيله، لأن عقده يتبقى به موسم واحد فقط.

ويدخل مانشستر يونايتد في صراع كبير مع توتنام الإنجليزي، الذي يطمح في الحصول على خدماته بطلب من توماس فرانك، مدربه السابق.

وشارك المهاجم الفرنسي مع برينتفورد في 42 مباراة، سجل 20 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

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