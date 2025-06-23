بسبب البطاقة الحمراء.. إيقاف ريكو لويس لمباراتين

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، عن إيقاف ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي لمباراتين.

ويأتي ذلك بعدما حصل لويس على البطاقة الحمراء أمام الوداد المغربي بالجولة الأولي من البطولة القارية.

ويغيب اللاعب الإنجليزي عن صفوف مانشستر سيتي لمباراتين، أمام اليوفي بالجولة الثالثة ودور الـ16 بسبب التدخل العنيف الذي قام به اللاعب.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق انتصار كبير على العين الإماراتي بسداسية نظيفة وضمان التأهل لدور الـ16.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة ساقطة من الجانب الأيسر لحدود منطقة الجزاء من إلكاي جوندوجان داخل شباك العين.

وسجل كلاوديو إتشيفيري هدفا رائعا في الدقيقة 27 من ركلة حرة مباشرة داخل شباك العين.

واستدعى محمود عاشور حكم تقنية الفيديو، الجزائري مصطفى غربال في الدقيقة 48 بسبب تدخل رامي ربيعة على مانويل أكانجي.

واحتسب غربال الكرة ركلة جزاء، ونجح هالاند في تحويلها داخل الشباك بالدقيقة 50 قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح جوندوجان في إضافة ثاني أهدافه ورابع أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 72.

وسجل أوسكار بوب الهدف الخامس في الدقيقة 83 بينما افتتح ريان شرقي أهدافه في الدقيقة 89.

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة التي تضم كل من: يوفينتوس، والوداد، والعين.