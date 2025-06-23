مؤتمر ماريسكا: ريس جيمس لم يتدرب مع المجموعة بسبب المرض

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

شدد الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، على ضرورة تحقيق الفوز أمام الترجي بكأس العالم للأندية.

ويستعد تشيلسي لمواجهة الترجي التونسي في إطار الجولة الثالثة من البطولة القارية لحسم التأهل لدور الـ16.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي: "استعدينا جيدًا لمواجهة الترجي، ستكون مباراة صعبة على الطرفين والهدف واحد، الفريقان يريدان تحقيق الانتصار من أجل التأهل، لذلك ستكون مباراة معقدة".

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وواصل "ريس جيمس لم يتدرب مع المجموعة لأنه كان مريضًا، وحتى الآن لم نستقر بعد سواء باستبعاده أو بوجوده في قائمة الفريق لمواجهة الترجي، ليفي كولويل كان مريضا لكنه شارك معنا بالتدريبات ومستعد للمباراة".

وأردف "لقد استخدمنا مالو جوستو في مكان كوكوريا وأثبت كفاءة كبيرة، ريس جيمس كذلك شارك في هذا المركز من قبل، لدينا العديد من الحلول في جميع المراكز".

وتابع "أي مباراة لا يفوز بها فريق مثل تشيلسي، فإن الضغط يأتي بعدها مباشرة، كول بالمر وإنزو فيرنانديز يشغلان نفس المراكز بالكرة، كما فعلا خلال الموسم، كلاهما كانا في المساحات لكن بدون كرة".

وأنهى حديثه "بالمر يتمركز بشكل أوسع قليلًا علينا تجربة أمور جديدة للتفكير في المستقبل، الملاك قدموا لنا كل الدعم ولم يضعوا ضغط كبير علينا بهذه البطولة، لكن بالتأكيد سيكون هناك مكافآت في حال التتويج بالبطولة".

ويقع تشيلسي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: فلامنجو، والترجي، ولوس أنجلوس.

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