مران خفيف للأهلي في فندق الإقامة قبل مواجهة بورتو

خاض فريق الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة الخاص به بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك قبل ساعات من مواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين فنيا وبدنيا قبل المواجهة.

وذلك قبل ساعات من التحرك إلى ملعب المباراة لمواجهة بورتو في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

وتعادل بورتو مع بالميراس سلبيا، وخسر من إنتر ميامي بهدفين لهدف.

بينما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا وخسر من بالميراس بثنائية دون رد.