انتهت كأس العالم للأندية - سان جيرمان (2)-(0) سياتل
الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
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انتهت
ق 67: جووووووول حكيمي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 35: جوووووووول كفاراتسخيليا بعدما ارتطمت فيه تسديدة فيتينا وسكنت الشباك.
ق 19: إهدار مهاجم سياتل فرصة خطيرة بعد قطع الكرة من دوناروما والتسديد خارج المرمى.
ق 12: تسديدة قوية من ديزيري دوي تصدى لها فري.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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