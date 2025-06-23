مباشر كأس العالم للأندية - سان جيرمان (1)-(0) سياتل.. انطلاق الشوط الثاني
الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
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انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 35: جوووووووول كفاراتسخيليا بعدما ارتطمت فيه تسديدة فيتينا وسكنت الشباك.
ق 19: إهدار مهاجم سياتل فرصة خطيرة بعد قطع الكرة من دوناروما والتسديد خارج المرمى.
ق 12: تسديدة قوية من ديزيري دوي تصدى لها فري.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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