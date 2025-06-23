مباشر كأس العالم للأندية - سان جيرمان (1)-(0) سياتل.. انطلاق الشوط الثاني

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:49

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

لمتابعة المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 35: جوووووووول كفاراتسخيليا بعدما ارتطمت فيه تسديدة فيتينا وسكنت الشباك.

ق 19: إهدار مهاجم سياتل فرصة خطيرة بعد قطع الكرة من دوناروما والتسديد خارج المرمى.

ق 12: تسديدة قوية من ديزيري دوي تصدى لها فري.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كأس العالم للأندية سياتل ساوندرس باريس سان جيرمان
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