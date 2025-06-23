كرة يد – منتخب مصر يهزم سويسرا في الدور الرئيسي لبطولة العالم للشباب

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

عمر هايمن - منتخب مصر لكرة اليد تحت 21 - البحرين - كأس العالم للشباب

فاز منتخب مصر على سويسرا بنتيجة 28-25 في أولى مباريات الدور الرئيسي لبطولة العالم للشباب المقامة في بولندا.

وحسم منتخب مصر أولى المواجهات في الدور الرئيسي لصالحه، ويتبقى له مباراة أمام ألمانيا لحسم ترتيبه النهائي قبل الأدوار الإقصائية.

شهدت المباراة تألق عمر هايمن لاعب منتخب مصر الذي فاز بجائزة رجل المباراة بعدما سجل 7 أهداف.

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وفاز منتخب مصر على كل من السعودية والبحرين وإسبانيا في الدور الأول.

وتستضيف بولندا البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

منتخب مصر لكرة اليد للشباب
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