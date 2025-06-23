انتهت كأس العالم للأندية - أتليتكو مدريد (1)-(0) بوتافوجو
الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية
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نهاية المباراة
ق86. جووووول أول لأتليتكو مدريد عن طريق أنتوان جريزمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق81. جريزمان يهدر فرصة التقدم من داخل منطقة الجزاء.
ق66. أوبلاك يتألق ويمنع إيجور جيسوس من تسجيل الأول.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لأتليتكو مدريد ولكن الحكم لم يحتسبها لوجود خطأ في بداية الهجمة.
ق10. أوبلاك يتصدى لفرصة الهدف الأول من انفراد لسافارينو
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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