استراحة كأس العالم للأندية - أتليتكو مدريد (0)-(0) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية
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ق45. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لأتليتكو مدريد ولكن الحكم لم يحتسبها لوجود خطأ في بداية الهجمة.
ق10. أوبلاك يتصدى لفرصة الهدف الأول من انفراد لسافارينو
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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