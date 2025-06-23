استراحة كأس العالم للأندية - أتليتكو مدريد (0)-(0) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق45. مطالبات باحتساب ركلة جزاء لأتليتكو مدريد ولكن الحكم لم يحتسبها لوجود خطأ في بداية الهجمة.

ق10. أوبلاك يتصدى لفرصة الهدف الأول من انفراد لسافارينو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل