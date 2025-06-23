استراحة كأس العالم للأندية - أتليتكو مدريد (0)-(0) بوتافوجو.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

بابلو باريوس - أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أتليتكو مدريد كأس العالم للاندية بوتافوجو
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