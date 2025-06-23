التشكيل - ثنائي في هجوم أتليتكو مدريد.. وتيليس أساسي مع بوتافوجو

أعلن كل من دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد وريناتو بايفا مدرب بوتافوجو تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب أتليتكو مدريد مع بوتافوجو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويلعب أتليتكو مدريد بثنائي هجومي مكون من أليكساندر سورلوث وخوليان ألفاريز.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس لورينتي - روبن لو نورماند - كليمون لونجليه - خافي جالان.

الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - كونر كالاجير.

الهجوم: أليكساندر سورلوث - خوليان ألفاريز.

ويقود إيجور جيسوس هجوم بوتافوجو في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جون فيكتور.

الدفاع: فيتينيو - جاير كونيا - أليكساندر باربوزا - أليكس تيليس.

الوسط: ألان - جريجوري - مارلون فريتاس.

الهجوم: أرتور - إجور جيسوس - جيفيرسون سافارينو.

ويحتل بوتافوجو صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 3 نقاط مناصفة مع باريس سان جيرمان.