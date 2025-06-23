تعرض مدرب الوداد وطبيب الفريق لحادث سير في أمريكا

أعلن نادي الوداد المغربي تعرض المدرب المساعد في الفريق أمين بن هاشم وطبيب الفريق يوسف الدباغ لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الوداد أن الثنائي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة بعد تلقي العناية اللازمة.

وتدخلت السلطات المختصة سريعا للتعامل مع الحادث.

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويتبقى للوداد مباراة واحدة في دور المجموعات ضد العين الإماراتي.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.