تعرض مدرب الوداد وطبيب الفريق لحادث سير في أمريكا

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

فريق الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي تعرض المدرب المساعد في الفريق أمين بن هاشم وطبيب الفريق يوسف الدباغ لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الوداد أن الثنائي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة بعد تلقي العناية اللازمة.

وتدخلت السلطات المختصة سريعا للتعامل مع الحادث.

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وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويتبقى للوداد مباراة واحدة في دور المجموعات ضد العين الإماراتي.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.

الوداد المغربي كأس العالم للأندية
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